Presidente do Corinthians diz que pediu retorno de Moscardo ao PSG

A novela Gabriel Moscardo ganhou mais um capítulo nos últimos dias. Enquanto segue a indefinição se o Paris Saint-Germain vai fechar ou não com o volante, o presidente do Corinthians diz que as conversas estão encerradas. O mandatário se irritou com a postura do clube francês e afirmou que o jogador permanecerá no Parque São Jorge.

“Mandei devolver, se corre o risco lá corre aqui. Se há o risco de não recebermos, deixa ele aqui se recuperar que temos uma condição de vender melhor. Pedi para voltar. Está com eles, a operação vai seguir, mas só depois que operar… Então me devolva”, disse Augusto Melo, que prosseguiu.

“Tenho certeza que esse garoto é uma realidade, vai voltar bem com toda a estrutura e vai ser vendido por muito mais do que está hoje. Em dois meses ele retorna (cirurgia)”, completou o mandatário, para a CNN Brasil.

A novela entre Corinthians, PSG e Gabriel Moscardo

PSG e Corinthians entraram em acordo pela venda do volante por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) e dois milhões de bônus (R$ 10,7 milhões). Contudo, a transferência travou após o jogador ser diagnosticado com um problema no pé esquerdo. Em sua chegada em Paris, Moscardo realizou um exame e descobriu que teria que passar por uma cirurgia no local.

Ciente da necessidade da realização de uma cirurgia no jogador, o PSG passou a pedir garantias para finalizar o acordo. O clube francês chegou a pedir uma cláusula de proteção, caso o atleta não se recuperasse totalmente do procedimento. Os dois clubes chegaram a superar os entraves, mas a demora para fechar a transferência irritou o Corinthians, que deseja o jogador de volta.

Por outro lado, o agente do jogador não confirma o pedido para o retorno do volante ao Timão. De acordo com o empresário, Gabriel Moscardo será jogador do PSG.

