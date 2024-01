Abel retorna ao Palmeiras e inicia mais uma temporada à frente do clube

Abel inicia mais uma temporada no Palmeiras - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O técnico Abel Ferreira retorna ao Palmeiras nesta segunda-feira (15) para iniciar mais uma temporada com o clube. O treinador ficou uma semana a mais em Portugal com sua família, de férias. Os jogadores do Verdão já se reapresentaram e as atividades foram comandadas por João Martins durante o período.

O acordo para o técnico se apresentar mais tarde foi costurado entre treinador e diretoria ainda em 2023. Enquanto os jogadores entraram de férias, Abel permaneceu no CT, planejando a próxima temporada. Por conta disso, houve um entendimento entre as partes de que era justo ele ganhar esta semana a mais em janeiro para ficar na Europa.

Aliás, Abel Ferreira vai entrar em seu último ano de contrato com o Palmeiras. A presidente Leila Pereira já disse publicamente que gostaria de renovar com o treinador, caso ganhasse a eleição para o cargo novamente. Contudo, o técnico português cogita tirar um ano sabático, após cumprir seu vínculo com o Verdão.

O português vai encontrar o elenco com três reforços (Caio Paulista, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues) e ainda de olho em mais um meia para praticamente fechar o grupo do primeiro semestre. Apesar das vendas de Artur e Kevin, a espinha dorsal acabou mantida na janela.

Temporada pode ser histórica para Abel

Aliás, o ano de 2024 pode ficar marcado na carreira de Abel Ferreira. Afinal, empilhando títulos desde que chegou ao Palmeiras, o treinador pode se tornar o mais vitorioso da história do clube.

No dia 4 de fevereiro, o Palmeiras encara o São Paulo pela Supercopa do Brasil, torneio no qual é o atual campeão. Caso vença, o português pode chegar ao 10° título no Alviverde e empatar com Oswaldo Brandão, o técnico mais vitorioso do clube.

Caso conquiste a competição, que o Verdão é o atual vencedor, Abel chegará a dez títulos, vai empatar como o maior campeão da história e ainda terá pelo menos mais quatro torneios a jogar. Afinal, o Verdão ainda terá o Estadual, a Copa do Brasil, a Conmebol Libertadores e o Brasileirão.

