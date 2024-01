Thiago Carpini foi uma boa solução para o São Paulo?

Carpini foi um dos temas da mesa do Terrabolistas nesta segunda-feira (15/1) - (crédito: Foto: Reprodução /Youtube Terra Brasil) Jogada10 Jogada10

Thiago Carpini assumindo o comando técnico do São Paulo no lugar de Dorival Jr (agora na Seleção) foi um dos temas do programa Terrabolistas desta segunda-feira (15/1). Numa mesa que contou com o âncora Leandro Chaves, além das repórteres Aline Küller e Juliane Santos e o radialista Weber Lima – das rádios Capital e 105 FM – todos foram unânimes: o Tricolor mandou bem.

Weber Lima lembrou que não existe segurança para a função de técnico. Assim, apostar num técnico novo com potencial pode dar muito certo.

“Todos os grandes treinadores começaram como uma aposta. Luxemburgo, quando ganhou o Paulistão no Bragantino, foi para um grande e era um treinador em ascensão. Murici passou por Portuguesa santista e outros clubes medianos até chegar num gigante e ganhar tudo. Medalhão pode não dar certo e o Flamengo está aí para nos dar exemplos. Depois do Jorge Jesus buscou estrangeiros de renome que não deram certo. Sampaoli, Vitor Pereira, Paulo Souza. Enfim, Thiago Carpini é ótima escolha do São Paulo”.

“Não existe projeto para técnico no futebol brasileiro, é tudo aposta, disse Aline Kuller, que concluiu:

“Carpini tem uma vantagem. Chega num momento em que o time não vai engolir o treinador. Ele, num time como o Flamengo, seria um técnico que era menor do que o elenco de estrelas. No São Paulo, não”.

Carpini, o Abel de amanhã?

Juliane Santos lembra que, apesar de ser uma aposta, Carpini tem tudo para se tornar um grande e, para isso, comandar um titã é o caminho para isso:

“Abel Ferreira não tinha grande histórico quando chegou ao Palmeiras e hoje éle é um grande treinador. Mas graças aos títulos com o Verdão. Carpini fez boa temporada no Água Santa e no Juventude. Chega num bom momento da carreira, é um treinador novo com potencial. Vinha sendo flertado por Santos e Cruzeiro”.

Carpini e a Supercopa

Thiago Carpini terá o seu primeiro grande desafio na disputa do caneco da Supercopa, dia 4 de fevereiro, no Mineirão, quando o São Paulo (campeão da Copa do Nordeste) mede forças com o contra o Palmeiras (campeão brasileiro) valendo o primeiro caneco da temporada. Aliás, Leandro Chaves deu uma alfinetada na escolha do local pela CBF e os clubes:

“Poderia ser no Nordeste, era a chance de aproximar esses torcedores, pois Palmeiras e São Paulo possuem grandes torcidas.”

O programa Terrabolistas rola todas às segundas, às 10h (de Brasília) no youtube. Mas você pode acompanhar quem qualquer horário clicando no endereço do Terra nas redes sociais. Caso queria ver a íntegra do programa deste 15/1, é só clicar abaixo: