De La Cruz está fora da estreia do Flamengo no Carioca

De La Cruz se apresentou oficialmente pelo Flamengo na última sexta-feira (12) e vem participando dos treinos de Tite no Ninho do Urubu. No entanto, ele não vai ser utilizado na estreia do Campeonato Carioca. A partida acontece na próxima quarta-feira (17), às 21h30, diante do Audax, em Manaus.

De La Cruz é desfalque do Flamengo no Carioca

No regulamento do Carioca consta que um atleta precisa estar regularizado em até cinco dias úteis antes do início do campeonato. Assim, De La Cruz não pode participar da estreia da competição. O uruguaio está com visto de trabalho autorizado, mas ainda não registrou seu nome no Bira, da Ferj e no BID, da CBF. A informação é do “ge”.

A expectativa é que De La Cruz estreie oficialmente na quinta rodada do Carioca. A partida acontece no dia 31 de janeiro, diante do Sampaio Corrêa, em Belém. O meia vem treinando normalmente nos últimos dias e está com boas condições físicas para estrear.

Apesar da questão burocrática do Estadual, De La Cruz pode entrar em campo na pré-temporada dos Estados Unidos. O Flamengo embarca para Flórida na próxima quinta-feira (18), logo depois da estreia do Carioca. A equipe rubro-negra disputa amistosos contra Philadelphia Union e Orlando City nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente.

