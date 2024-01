São Paulo acerta empréstimo de Gabriel Neves para o Independiente

Gabriel Neves jogará pelo Independiente em 2024 - (crédito: Rubens Chiri/Perspectiva) Jogada10 Jogada10

O São Paulo acertou o empréstimo do volante Gabriel Neves para o Independiente, da Argentina. O jogador ficará no clube de Buenos Aires por uma temporada, com passe avaliado em 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 14,5 milhões). O clube argentino vai arcar com o salário do uruguaio.

Gabriel Neves estava fora dos planos do Tricolor Paulista para 2024 e chegou até a discutir uma rescisão amigável com o clube. Contudo, o Fortaleza e o Independiente apareceram com interesse e o São Paulo decidiu negociar o jogador. O clube via que o uruguaio tinha chegado ao fim de seu ciclo no Morumbi. Além disso, a saída do atleta alivia a quantidade de estrangeiros dentro do Soberano.

A passagem de Gabriel Neves no São Paulo

O volante demorou para engrenar no São Paulo. Ele chegou ao clube em agosto de 2021, mas se tornou titular apenas na metade desta temporada. Sendo retirado até do banco de reservas por Rogério Ceni, o uruguaio começou a ser figura importante na equipe principal com Dorival Júnior. Aliás, o jogador foi peça importante nos dois jogos das quartas de final contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Contudo, uma lesão afastou o volante dos gramados por um tempo. Neste período, ele viu Alisson se reinventar na carreira e ganhar um lugar ao lado de Pablo Maia. Além disso, quando retornou, Gabi Neves caiu de rendimento de lá para cá e perdeu espaço até entre os relacionados.

Depois da expulsão no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense, no dia 22 de novembro, o uruguaio ficou no banco de reservas contra Bahia e sequer foi convocado para os jogos contra Atlético-MG e Flamengo, que encerraram o ano.

O que pode ter determinado a saída do uruguaio foi outro jogo contra o Palmeiras. Contudo pelo lado negativo. Afinal, o volante atuou muito mal na goleada sofrida por 5 a 0 contra Verdão, sendo substituído ainda no primeiro tempo. Há uma análise de que Gabriel Neves caiu de rendimento técnico na reta final de temporada. Por isso, sua saída era vista como inevitável.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.