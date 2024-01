Flamengo mantém otimismo por Luiz Henrique

Luiz Henrique segue na mira do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação/Betis) Jogada10 Jogada10

O Flamengo ainda não desistiu da contratação de Luiz Henrique, do Real Betis. Assim, Marcos Braz e Bruno Spindel embarcaram para Espanha no último domingo (14) e pretendem ajustar detalhes da negociação nesta segunda-feira (15). A ideia da diretoria rubro-negra é oferecer um contrato de empréstimo ao atacante. A informação é do “ge”.

Interesse do Flamengo por Luiz Henrique

A negociação não é simples. Afinal, Luiz Henrique vem atuando como titular no Real Betis e vive um bom momento na Espanha. O atacante, por outro lado, deseja ser transferido ao Flamengo. Assim, os dirigentes rubro-negros se mantém confiantes na contratação do jogador.

Aliás, Tite é um fator determinante para insistência em Luiz Henrique. O técnico deseja um ponta-direita para 2024 e gosta do futebol do atacante. O jogador, inclusive, esteve presente na pré-lista do técnico para Copa do Mundo do Qatar.

O Flamengo deseja um empréstimo de Luiz Henrique, mas Real Betis já sinalizou que só está interessado na venda do atacante. O clube espanhol pede cerca de 18 milhões de euros pela liberação do jogador. O objetivo da diretoria rubro-negra é diminuir este valor ou conseguir um diferente tipo de acordo.

Luiz Henrique é revelado pelas categorias de base do Fluminense e se transferiu ao Real Betis em 2022. O atacante é um dos principais alvos do Flamengo para 2024. No elenco rubro-negro, somente Luiz Araújo atua como ponta-direita.

