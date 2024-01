Gustavo Scarpa espera justiça em caso de golpe das criptomoedas: ‘Vou resolver essa situação’

Gustavo Scarpa espera justiça no caso das criptomoedas - (crédito: Foto: Reprodução/TV Galo) Jogada10 Jogada10

O meia Gustavo Scarpa foi apresentado oficialmente pelo Atlético na manhã desta segunda-feira (15). No entanto, o assunto não ficou apenas no futuro do atleta dentro de campo ou na expectativa para a temporada. O escândalo das criptomoedas também foi um tema que gerou questionamento da imprensa.

“Eu tenho acompanhado esse caso aí quase todo dia, estou esperando angústia ser feita, é um processo que demandou muita atenção, muito foco e muita energia. Eu acredito que ainda vou conseguir resolver essa situação. Acompanhei a entrevista dele (Willian Bigode), de tudo que ele fez, mas é isso, eu acredito que a justiça será feita, a minha volta ao Brasil também espero que influencie de alguma forma nisso”, garantiu.

Vale lembrar, o meia foi vítima de um golpe e cobra o atacante Willian Bigode, acusado de ser um dos sócios da empresa WLJC. Junto com o lateral-direito Mayke, o golpe chega a quase R$ 11 milhões.

GUSTAVO SCARPA VAI USAR A CAMISA 6

Contudo, é preciso citar que em sua apresentação no Santos, na última sexta-feira (12), Willian Bigode garantiu que também é vítima no caso.

Por outro lado, Scarpa escolheu o número 6 para usar na temporada, já que a tradicional 14 tem dono: o atacante Allan Kardec. O meia assinou vínculo com o Galo até dezembro de 2027, e o Galo pagou cerca de 5,5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões) no jogador.

