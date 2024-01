Santos x Água Santa: onde assistir, escalações e arbitragem

Na fase de grupos, o Santos venceu os reservas do Água Santa. Desta vez a parada é contra o time titular e vale vaga nas oitavas da Copinha - (crédito: Foto: Divulgação/Santos) Jogada10 Jogada10

Santos e Água Santa se enfrentam nesta segunda-feira (15/1) no Distrital de Inamar, em Diadema, pela terceira fase da Copa São Paulo. O jogo será às 19h15 (de Brasília) e quem vencer enfrentará Portuguesa ou Cruzeiro nas oitavas de final.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV, às 19h15 (de Brasília).

Como está o Santos

O técnico Orlando Ribeiro deve repetir a formação que goleou o São Bernardo na segunda fase , mostrando muita força ofensiva com Miguelito e Enzo. Mas o técnico prega cautela. Afinal, embora o Santos tenha vencido o Água Santa na fase de grupos por 3 a 0, o rival entrou com um time alternativo. Agora, com força máxima, deve ser um adversário bem mais complicado.

Como está o Água Santa

Após eliminar o Juventude na segunda fase por 2 a 1, o Água Santa entra muito motivado para o duelo com o Santos. A derrota por 3 a 0 para o Peixe na fase de grupos era esperada, já que o time entrou praticamente com os reservas, pois já tinha a classificação assegurada para a fase seguinte. Assim, os principais jogadores, ganharam um descanso durante a maratona. Dessa forma,, o treinador Thiago Cosntância coloca força máxima nesta noite.

SANTOS X ÁGUA SANTA

3ª fase da Copa São Paulo de Juniores

Data: 15/1/2024, às 19h15 (de Brasília)

Local: Inamar, Diadema (SP)

SANTOS: Gustavo; João Pedro,Thiago Baliero, Samuel Lima e Diogo Correia; Hyan Carvalho, João Victor Balão, Felipe Freitas e Gabriel Morais; Miguelito e Enzo Eduardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

ÁGUA SANTA: Lucas; João Pedro, Carlos Gabriel, Diego e Villian; Da Hora, Luiz Eduardo, Mandarino e Davi; Jonatas e Jairkon. Técnico: Thiago Constância.

Árbitro: Lucas Caneto

Auxiliares: Leandro Feitosa e Bruno Silva

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.