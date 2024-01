Fifa The Best: Guilherme Madruga vence Puskás por gol da Série B do Brasileirão

O jogador brasileiro Guilherme Madruga venceu o Prêmio Puskás, homenagem feita pela Fifa ao autor do gol mais bonito do mundo. O anúncio fez parte do Fifa The Best 2023, que premiou também o melhor jogador, goleiro e técnico do futebol masculino e feminino nesta segunda-feira (15/1).

O gol vencedor aconteceu em 27 de junho de 2023, no jogo do Botafogo-SP contra o Novorizontino pela série B do Brasileirão. Madruga, que defendia o Botafogo, acertou um chute de bicicleta de fora da área.

Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets pic.twitter.com/37xi1PQEzl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 14, 2024

Além de Madruga, concorria ao Puskas o paraguaio Julio Enciso, jogador do Brighton, que mandou a bola de fora da área direto para o canto superior direito do gol do Manchester City, em jogo da Premier League. O terceiro finalista era o português Nuno Santos, que defende o Sporting e marcou contra o Boavista na Liga Portugal, ao acertar a bola depois de uma confusão no meio da área do adversário.

Guilherme Madruga começou sua carreira em 2017 no Desportivo Brasil, time da cidade de Porto Feliz (SP), onde permaneceu até este ano. O jogador também teve passagens por outros dois clubes, pois foi emprestado ao Catanduva em 2021 e ao Botafogo-SP em 2023. Nesta segunda-feira, o Cuiabá anunciou em suas redes sociais a contratação de Madruga, que deve defender o Dourado até o final de 2028.

Ao receber o Puskás, Madruga celebrou a contratação, além de agradecer aos familiares pelo apoio. "Hoje, fui contratado e vou disputar a série A do campeonato brasileiro (...) Mãe, toda vez que você chorava escondido quando eu estava longe, valeu a pena", disse o craque, emocionado.