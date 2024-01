Ronald exalta conexão com Ramon na Seleção Pré-Olímpica: ‘Ele confia em mim’

Ronald é um dos homens de confiança do técnico Ramon Menezes - (crédito: RAFAEL RIBEIRO) Jogada10 Jogada10

Em preparação com a Seleção Pré-Olímpica na Granja Comary, Ronald é o segundo atleta com mais jogos oficiais, com as Seleções Sub-20 e Sub-23. Nesse sentido, o jogador, do Grêmio, é um dos homens de confiança do técnico Ramon Menezes. Assim, o atleta exaltou a conexão com o comandante e ressaltou que está disposto a contribuir para colocar o Brasil nas Olimpíadas de Paris.

“Eu e o Ramon, a gente tem uma conexão muito boa. Desde a primeira convocação, a gente tem umas ideias muito parecidas no que diz respeito a caráter, futebol. Ele confia em mim, eu confio nele. E do jeito que eu estiver ajudando a Seleção Brasileira, é o que importa. Entrando no decorrer do jogo ou começando a partida, eu só quero estar ajudando”, ressaltou o zagueiro, em entrevista ao site oficial da CBF.

Destaque na Seleção de base

O defensor participou das três competições da Seleção Brasileira em 2023: foi campeão do Sul-Americano Sub-20 disputando todos os jogos; o Mundial Sub-20 e nos Jogos Pan-Americanos (sub-23) Além disso, foi o capitão e autor do gol do Brasil na final contra o Chile.

“Foi um momento incrível na minha vida, fazer um gol no Pan-Americano, onde o nosso time estava perdendo e a gente conseguiu ir para os pênaltis e ganhar. É um momento inesquecível que vai ficar marcado. Com certeza foi um dos momentos mais felizes da minha carreira”, relembrou Ronald que também convocou o torcedor brasileiro a apoiar a Seleção Pré-Olímpica no torneio.

“A gente convoca todo o torcedor brasileiro para nos apoiar, para torcer pela gente. Esse campeonato é tão difícil e muito importante para o Brasil também. Então, espero que todos estejam com pensamentos positivos, todos estejam torcendo que vai dar tudo certo” acrescentou.

Brasil no Pré-Olímpico

O Brasil está no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico, junto de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Dessa forma, a estreia da Seleção será no dia 23, contra a Bolívia. O segundo jogo é contra a Colômbia, no dia 26, contra o Equador no dia 29 e a Venezuela no dia 1 de fevereiro.

