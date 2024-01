The Best: Sarina Wiegman recebe prêmio de melhor treinadora

Sarina Wiegman conquista o prêmio de melhor treinadora de 2023 - Foto: Divulgação/FIFA - (crédito: Foto: Divulgação/FIFA) Jogada10 Jogada10

Sarina Wiegman é eleita a melhor treinadora de 2023 no prêmio The Best, da Fifa. Durante a cerimônia realizada nesta segunda-feira (15), no Teatro Apollo, em Londres, a holandesa, campeã da Eurocopa com a Inglaterra, chegou à sua quarta conquista.

#TheBest FIFA Women's Coach Award goes to Sarina Wiegman! ???? Click here for more information. ?? https://t.co/Ce6PxCfLJs pic.twitter.com/ySHLiEbK8z — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024

Vale destacar que, diferentemente do outros anos, o The Best da Fifa contou com análise de um período de apenas pouco menos de oito meses: de dezembro (após a Copa-2022) até agosto de 2023.

