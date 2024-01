Mary Earps é eleita a melhor goleira do mundo no The Best

Mary Earps é a melhor goleira do mundo - (crédito: Foto: Reprodução/FIFA) Jogada10 Jogada10

A inglesa Mary Earps, do Manchester United, conquistou nesta segunda-feira (15) o prêmio Fifa The Best de melhor goleira do mundo do mundo em 2023. Ela superou na votação Mackenzie Arnold (West Ham/Austrália), Catalina Coll (Barcelona/Espanha).

“Nunca poderia imaginar que estaria aqui, não sei nem o que dizer. Agradeço a todos, eu me sinto honradíssima de estar aqui, com esse troféu. Agradeço à minha família, os amigos próximos que me ajudaram tanto há alguns anos, me deram incentivo e permitiram que isso estivesse acontecendo hoje, e agradeço a minhas colegas de equipe também”, afirmou Earps.

Ela ainda falou sobre as vitórias que vão além do esporte.

“Agradeço demais minhas colegas de jogo, são muitos os nomes, as pessoas que contribuíram para que isso pudesse acontecer hoje. É muita emoção”.

