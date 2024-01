The Best: Seleção Brasileira vence categoria Fair Play por luta contra o racismo

Brasil com o uniforme negro em forma de protesto contra o racismo - (crédito: - Foto: Reprodução SporTV) Jogada10 Jogada10

A seleção brasileira também teve destaque no Prêmio Fifa The Best. Nesse sentido, a ação realizada no amistoso contra Guiné, em junho de 2023, levou o prêmio Fifa Fair Play em um reconhecimento pela luta contra o racismo. No confronto, os jogadores brasileiros atuaram durante o primeiro tempo com um uniforme negro, em jogo que aconteceu dias depois do caso de racismo contra Vinícius Júnior, na Espanha.

Sendo assim, a medida foi inédita na história da Seleção, algo que chamou a atenção de todo o mundo. Além disso, o uniforme teve um patch com o lema “com racismo não tem jogo”. Antes do apito inicial, os jogadores também se ajoelharam e se sentaram no gramado em forma de protesto.

Subiram ao palco Roque júnior, Cafu, Ronaldo, Fenômeno, Belletti, Júlio César e Roberto Carlos para representar a seleção. Coube ao capitão do Penta receber o troféu e fazer o discurso como representante da Seleção. Foi a primeira vez na história que os pentacampeões mundiais usaram uma faixa preta.

O Prêmio FIFA Fair Play é concedido a um jogador, técnico, equipe, árbitro, torcedor individual ou grupo de torcedores em reconhecimento ao comportamento exemplar de fair play, dentro ou fora do campo. A seleção superou um time sub-16 do Uruguai e o árbitro Pol van Boekel. Os primeiros deixaram um adversário fazer um gol após a equipe ter marcado com dois atletas do rival machucados. O árbitro poupou Mohammed Kudus de levar amarelo, mesmo com o atacante levantando a camisa para homenagear Christian Atsu, morto após um terremoto na Turquia.

