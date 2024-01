Atalanta goleia Frosinone e sobe na tabela do Italiano

De Ketelaere comemora o gol marcado na vitória da Atalanta sobre o Frosinone - Foto: Divulgação / Atalanta - (crédito: Foto: Divulgação / Atalanta) Jogada10 Jogada10

A Atalanta não tomou conhecimento dos adversários e atropelou o Frosinone pelo placar de 5 a 0 nesta segunda-feira (15). Em casa, o time comandado pelo técnico Gasperini conquistou o triunfo com gols de Koopmeiners, Ederson, De Ketelaere, Zappacosta e Holm, nesta 20ª rodada do Campeonato Italiano.

Dessa maneira, a Atalanta chegou aos 33 pontos e subiu para a quinta posição, dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Por outro lado, o Frosinone chegou à quinta derrota consecutiva no Campeonato Italiano e segue na 15ª posição, com 19 pontos. Ou seja, ligou o sinal de alerta para os Ciociari, que agora só estão apenas dois pontos acima do Verona, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (13/1)

Napoli 2×1 Salernitana

Genoa 0x0 Torino

Verona 2×1 Empoli

Monza 1×5 Inter de Milão

Domingo (14/1)

Lazio 1×0 Lecce

Cagliari 2×1 Bologna

Fiorentina 2×2 Udinese

Milan 3×1 Roma

Segunda-feira (15/1)

Atalanta 5×0 Frosinone

Terça-feira (16/1)

Juventus x Sassuolo – 16h45

