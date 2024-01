Abel Ferreira ‘abraça sonho’ e negocia ampliação de contrato com o Palmeiras

Abel Ferreira está de olho no Mundial de Clubes de 2025 e pode renovar por mais um temporada - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O técnico Abel Ferreira está negociando a ampliação de seu contrato por mais uma temporada com o Palmeiras. Em 2023, o treinador declinou diante de uma proposta de renovação até 2027, porém ‘abraçou’ o grande sonho da equipe paulista, que é o Mundial de Clubes de 2025. Assim, pode permanecer à frente do Alviverde por mais um ano.

Desde que conquistou o título do Brasileirão, o treinador deixou claro que cumpriria seu contrato até o fim, dezembro de 2024. No entanto, o interesse inicial da presidente Leila Pereira era estender o vínculo por mais três temporadas. O técnico enxerga com bons olhos a disputa do novo formato da competição da Fifa, entre junho e julho de 2025, um título que o clube paulista ainda não tem.

Apesar de ter o sonho de se consolidar no futebol europeu, Abel está feliz em São Paulo, ao lado da família (sua esposa Ana Xavier e as duas filhas). Diante disso, as conversas para ampliação do contrato até o fim da próxima temporada estão a todo vapor e podem ser concretizadas em breve. Por outro lado, caso o comandante tenha uma proposta da Europa em algum momento do ano, se tornaria quase que inevitável segurá-lo por mais tempo.

Números de Abel Ferreira

No Palmeiras, o treinador trabalha com os auxiliares João Martins, Carlos Martinho, Vitor Castanheira e Tiago Costa. Nesse sentido, até o momento, foram 253 jogos (145 vitórias, 61 empates e 47 derrotas) e nove títulos conquistados. Dentre eles estão, Campeonato Paulista (2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Paulistão (2022 e 2023), Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa (2022) e Copa do Brasil (2020).

Por fim, Abel Ferreira está próximo de empatar com Oswaldo Brandão e se tornar o técnico com mais títulos pelo clube paulista, dez. Em 2024, a primeira taça que disputará na temporada será dia 4 de fevereiro, contra o São Paulo, na Supercopa.

