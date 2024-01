Perto do Inter, Thiago Maia é dispensado de pré-temporada

Volante do Flamengo está na mira do Internacional - (crédito: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O volante Thiago Maia foi liberado da pré-temporada com o Flamengo, afinal, está em negociações avançadas com o Internacional. Dessa forma, a tendência é que o atleta não atue pelo Rubro-Negro em 2024 e sim pelo Colorado. Inclusive, o negócio deve ser concluído nesta semana.

O Internacional fez uma proposta ao Flamengo pelo volante há algumas semanas. Inicialmente, o Rubro-Negro não acertou, mas agora as partes estão muito perto de se entenderem. As informações foram divulgadas inicialmente pelo site “GE”.

Dessa forma, Thiago Maia não viaja para Manaus, onde o Flamengo encara o Audax, nesta quarta-feira (17), às 21h30, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro jogará esta partida com praticamente o time sub-20, afinal, os principais atletas estarão se preparando para amistosos nos EUA nos dias 21 e 27 de janeiro. A viagem para o outro país será na próxima quinta-feira (18).

Thiago Maia tem 26 anos e chegou ao Flamengo em 2020. Desde então, são 169 partidas, cinco gols e oito títulos pelo Fla: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonato Cariocas.

Thiago Maia é de Roraima e foi revelado pelo Santos e jogou ainda no Lille, da França. Em 2016, conquistou as Olimpíadas com a camisa da Seleção Brasileira. O volante está sem espaço no Flamengo, que hoje conta com Gerson, Pulgar e Allan para a posição.

