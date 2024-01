Juventus x Sassuolo: escalações e onde assistir

Jogadores da Juventus durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Juventus - (crédito: Foto: Divulgação / Juventus) Jogada10 Jogada10

Juventus e Sassuolo se enfrentam, nesta terça-feira (16), às 16h45, em Turim, na partida de encerramento da 20ª rodada do Campeonato Italiano.

Como chega a Juventus

Na perseguição à líder Inter de Milão, a Juventus precisa da vitória em casa para não deixar os rivais em grande vantagem no fim desta 20ª rodada. A Velha Senhora é a vice-líder do Calcio, com 46 pontos, e cinco a menos que a Internazionale. Ou seja, precisa do triunfo para reduzir a diferença para apenas dois pontos.

Além disso, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri não está na disputa de competições europeias nesta temporada e aposta todas as fichas no scudetto nacional.

No entanto, a Juve aparece com alguns problemas no elenco para o jogo diante da Sassuolo. Para o duelo desta terça-feira, McKennie e Gatti estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto Moise Kean, Chiesa e Rabiot aparecem como dúvidas.

Como chega a Sassuolo

Por outro lado, a Sassuolo não faz uma boa temporada no Italiano, mas vem de uma importante vitória na rodada passada, que deixou a equipe na 15ª posição, com 19 pontos, dois de vantagem para o Verona, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Além disso, a equipe foi a única que conseguiu derrotar a líder Inter de Milão no Calcio.

Por fim, a Sassuolo segue com os desfalques do lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña e do atacante Defrel.

Juventus x Sassuolo

20ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: terça-feira, 16/01/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Szczesny; Rugani, Bremer e Danilo; Miretti, Caviglia, Nonge Boende, Weah e Kostic; Y?ld?z e Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari e Pedersen; Matheus Henrique, Boloca e Thorstvedt (Bajrami); Lauriente, Berardi e Pinamonti. Técnico: Alessio Dionisi.

Onde assistir: ESPN e Star+

