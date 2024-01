Jesus: ‘Cristiano Ronaldo tem mais paixão pelo futebol do que Neymar’

Jorge Jesus teve pouco tempo para trabalhar com Neymar - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

O técnico Jorge Jesus trabalha com Neymar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, porém, não passa pano para o astro brasileiro. Em entrevista ao “Correio da Manhã”, de Portugal, o Mister estabeleceu, assim, uma comparação com o camisa 10 e o atacante Cristiano Ronaldo, seu compatriota que defende o Al-Nassr, no Oriente Médio. O técnico português não fugiu da raia.

“Cristiano Ronaldo tem mais paixão pelo futebol. Neymar tem mais paixão por coisas que a vida privada o oferece”, afirmou.

Mas Jesus também vê muitas qualidades positivas em Neymar, lesionado desde o dia 17 de outubro. O atacante brasileiro rompeu o menisco cruzado do joelho esquerdo e teve de passar por cirurgia no local. Agora, em meio a uma vida agitada, ele se recupera no Brasil.

“Um jogador fácil de lidar, doce, compreensivo. Como homem, me surpreendeu muito. Trabalhamos um mês e meio. É um jogador fora do normal, fora de série. Como jogador, fabuloso. Portanto, perdemos qualidade ofensiva”, lamentou.

Apesar dos elogios de Jorge Jesus, Neymar realizou apenas cinco partidas pelo Al-Hilal. Ele somou apenas duas assistências e um gol. Curiosamente, sem Neymar, o time do Mister chegou à liderança isolada do Campeonato Saudita.

