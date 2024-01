Santos vence o Água Santa e está nas oitavas da Copinha

Santos aplica 4 a 2 no Água Santa e está nas oitavas de final da Copinha - (crédito: Foto: Divulgação/Santos) Jogada10 Jogada10

Nesta segunda-feira (15), o Santos venceu por 4 a 2 e eliminou o Água Santa na Copa São Paulo de Futebol, a Copinha. Dessa forma, o Peixe está nas oitavas de final. Os gols do Alvinegro foram marcados pelos bolivianos Enzo Monteiro e Miguelito e pelos brasileiros Thiago Balieiro e Gabriel Bontempo. O Netuno, que jogou em casa, anotou com Davi e Luiz Eduardo.

Agora, o Santos espera pelo vencedor de Portuguesa e Cruzeiro para saber quem irá enfrentar nas oitavas de final. Eles se enfrentam ainda nesta segunda, enquanto o duelo da próxima fase deve ser na próxima quarta-feira (17). Uma coisa é certa: a decisão será no dia 25, afinal, é o aniversário da cidade de São Paulo.

Santos larga atrás, mas se impõe

A partida começou com muita emoção e equilíbrio, afinal, o Água Santa abriu o placar logo aos quatro, com Davi. O menino recebeu na entrada da área, arrancou e fez um golaço. O Santos não sentiu o gol. Muito pelo contrário, afinal, o Peixe levou perigo com Felipe Laurindo e Miguelito.

Aos 12, o Santos, enfim, empatou, com Enzo Monteiro. Três minutos mais tarde, Gabriel Bontempo cobrou falta na trave. Assim, quase virou para o Alvinegro. Em outra boa chance do Peixe, Miguelito chutou para fora. Oito minuto mais tarde, porém, o boliviano se redimiu, em um lance para lá de esquisito, mas que valeu a virada. O zagueiro Diego foi afastar uma bola, mas furou e deixou o atacante sozinho na entrada da área. Além disso, o goleiro do Água Santa saiu errado do gol.

Ainda no primeiro tempo, o Santos fez o terceiro gol. Curiosamente, em nova falha generalizada da defesa do Água Santa. Desta vez, Miguelito chutou rasteiro, o goleiro Lucas deu rebote em lance para lá de defensável. Na sobra, a bola ficou com Thiago Balieiro, que só empurrou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Santos fez o quarto gol com menos de um minuto. Após novo erro de troca de passes do Água Santa, a bola sobrou para Felipe Laurindo, que cruzou na medida para Gabriel Bontempo marcar de cabeça. Com tamanha vantagem no placar e com novo compromisso ainda nesta semana, o Peixe, então, passou a administrar.

Dessa forma, o Água Santa cresceu na partida e descontou aos 15, quando Davi fez grande jogada individual e cruzou na medida para Luiz Eduardo descontar. Na reta final, o Água Santa teve boas chegadas com Breno e Davi, mas a vaga ficou mesmo com o Santos.

