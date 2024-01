Botafogo se acerta com Allan e negocia liberação do volante com equipe do Oriente Médio

O Botafogo deu mais um passo para contratar o volante Allan. Afinal, a equipe alvinegra chegou a um acordo salarial com o jogador, que está no Al-Wahda (EAU), e trata a chegada do atleta com otimismo. O negócio, contudo, ainda depende da liberação do clube do Oriente Médio.

Além de salário, o Glorioso tem um acerto por tempo de contrato e luvas com Allan. Agora, porém, o Botafogo estuda como tentar a liberação imediata. Segundo o “ge”, o clube não descarta a possibilidade de pagar aos emiradenses.

Allan tem vínculo com o Al-Wahda até o meio do ano e já está livre para assinar um pré-contrato. Caso não tenha um acerto nesta janela, existe a chance dele chegar ao Alvinegro em julho. O jogador, contudo, já afirmou que quer se transferir para o Botafogo.

Revelado pelo Vasco, Allan deixou o Cruz-Maltino em 2012 e se transferiu para a Udinese (ITA). Na sequência, o volante passou por Napoli (ITA) e Everton (ING), antes de chegar ao Al-Wahda em 2022. Em 2019, o meio-campista fez parte do elenco que conquistou o título da Copa América com a Seleção Brasileira sob o comando de Tite.

