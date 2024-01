Oitavas de final da Copa do Rei começam nesta terça-feira

Rodrygo foi um dos destaques do Real na vitória sobre o Atlético no último clássico de Madrid - Foto: Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A disputa da Copa do Rei da Espanha retorna nesta terça-feira (16), com seis times em campo pelas oitavas de final do torneio. Getafe e Sevilla abrem os trabalhos às 16h, enquanto o Athletic Bilbao recebe o Alavés às 17h. Já Tenerife e Mallorca, às 18h, encerram as partidas do dia. Além disso, o grande destaque desta fase fica por conta do clássico entre Atlético e Real Madrid, que acontece na próxima quinta-feira (18), às 17h30.

O Barcelona, por sua vez, vive um momento complicado e o técnico Xavi está pressionado no cargo. O clube catalão não faz uma grande temporada e vem de uma dolorosa derrota por 4 a 1 para o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. Dessa maneira, um tropeço na quinta-feira (18) diante do modesto Unionistas de Salamanca, da terceira divisão, às 15h30, poderia ser fatal para o futuro do técnico na equipe.

Por outro lado, o Girona, que lidera o Campeonato Espanhol ao lado do Real Madrid e é a sensação da temporada, recebe o Rayo Vallecano, na quarta-feira (17), às 17h30. Também se destacam os confrontos entre Valencia e Celta de Vigo, enquanto Osasuna e Real Sociedad completam os jogos desta fase da Copa do Rei.

Oitavas de final da Copa do Rei

Terça-feira (16/1)

Getafe x Sevilla – 16h

Athletic Bilbao x Alavés – 17h

Tenerife x Mallorca – 18h

Quarta-feira (17/1)

Valencia x Celta de Vigo – 16h

Osasuna x Real Sociedad – 17h

Girona x Rayo Vallecano – 17h30

Quinta-feira (18/1)

Unionistas de Salamanca x Barcelona – 15h30

Atlético de Madrid x Real Madrid – 17h30

