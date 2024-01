Pablo fica fora da viagem do Flamengo aos EUA; saiba o motivo

Pablo tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Pablo não fará parte da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. Com uma tendinite em um dos joelhos, o defensor ficará no Rio de Janeiro dando sequência ao tratamento. O atleta, porém, deverá disputar partidas do Campeonato Carioca enquanto o elenco principal do Rubro-Negro estiver na América do Norte.

A lesão de Pablo não é considerada grave, mas o zagueiro faz um tratamento específico. O processo utilizado conta com plasma rico em plaquetas (PRP) e, dessa forma, a alternativa encontrada foi a de deixar o defensor no Brasil. O jornalista Venê Casagrande deu a informação primeiramente.

Apesar de estar com pouco espaço no Flamengo, Pablo não pensa em deixar o clube. O jogador chegou a receber sondagens recentemente, mas preferiu seguir no time da Gávea. Além dele, o técnico Tite conta com Fabrício Bruno, Léo Pereira, David Luiz e Cleiton para a posição. A diretoria ainda negocia com Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino.

O Flamengo viaja nesta terça-feira, mas antes fará uma espécie de escala em Manaus. Afinal, na primeira rodada do Cariocão, na quarta-feira, contra o Audax, o Rubro-Negro jogará com a equipe principal. O duelo acontecerá na Arena Amazonas, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, porém, o elenco viaja para Orlando, onde dará sequência à pré-temporada.