Cruzeiro elimina a Portuguesa e está nas oitavas da Copinha

O Cruzeiro derrotou a Portuguesa por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, em partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo ocorreu no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes-SP. O gol da vitória celeste foi de Arthur, no fim do primeiro tempo. Com o resultado, a Raposa, campeã em 2007, segue viva na luta pelo segundo título da competição em sua história. O adversário nas oitavas de final será o Santos. Mais cedo, o Peixe bateu o Água Santa. Local e data do confronto ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol.

A primeira etapa foi repleta de ótima qualidade. O Cruzeiro dominou a primeira meia hora e assustou em cabeçada de Arthur logo no início e em uma bomba de Tévis no travessão aos 16 minutos. A Portuguesa, por sua vez, levou mais perigo na parte final, quando Renan Nunes e Kadir deram chutes perigosos. Todavia, quando a Lusa era melhor, a Raposa abriu o marcador: aos 47, Arthur chutou de dentro da área e o goleiro Ronaldo deixou a bola passar por baixo das pernas.

Segundo Tempo

Ao contrário da primeira etapa, a Portuguesa dominou as ações no início da segunda. Apesar de quase sofrer o segundo gol em chute de Fernando logo aos três minutos, a equipe paulista partiu com tudo em busca do empate. Sendo assim, esteve perto de igualar o marcador em chute de Renan Nunes que passou perto da meta de Otávio.

Pressionado, o Cruzeiro ainda perdeu Henrique, no banco, ao levar o segundo cartão amarelo. Aos poucos, contudo, o ímpeto da Portuguesa arrefeceu e a Raposa esteve perto de ampliar a vantagem no marcador. Fernando, aos 22, chutou com muito perigo. A Lusa, porém, não estava entregue. Dez minutos depois Leandro chutou de perna esquerda da entrada da área e quase empatou. Perto do fim, Ruan Índio, finalizou com muito perigo, mas pela linha de fundo. Já nos acréscimos, a Portuguesa esbarrou no travessão após cabeçada de Portela.

