Flamengo volta a bater o São José e vai às oitavas de final da Copinha

O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior 2024. Afinal, nesta segunda-feira, o Rubro-Negro bateu o São José (RS) por 3 a 1 no Estádio Municipal José Liberatti e avançou para a próxima fase. Os gols foram marcados por Daniel Rogério e Weliton (duas vezes) marcaram em Osasco. Santarém balançou as redes para o time do Rio Grande do Sul.

Classificado, o Rubro-Negro vai encarar o Botafogo (SP) nas oitavas de final da Copinha. O time de Ribeirão Preto eliminou o Sfera (SP) nos pênaltis nesta quarta-feira para se avançar na terceira fase. A Federação Paulista de Futebol (FPF), porém, ainda não marcou a data do jogo.

Primeiro tempo agitado

Os 45 minutos foram com chances para os dois lados, mas o Flamengo foi para o vestiário vencendo por 2 a 1. O clube carioca abriu o placar com Daniel Rogério, aos 23, em jogada linda de Wallace Yan, que deixou a marcação para trás. Na sequência, contudo, Daniel teve chance para empatar para o São José, mas o goleiro Lucas Furtado fez boa defesa. Aos 32, porém, Santarém arriscou de fora da área, e o arqueiro rubro-negro não conseguiu segurar.

Ainda deu tempo de mais emoção em Osasco, com o segundo gol do Flamengo aos 39. Rodriguinho cruzou da direita, e Wallace Yan escorou para o meio. O atacante Weliton, com oportunismo, mandou para o gol. Aos 44, Wallace Yan sofreu pênalti, mas foi mal na cobrança e parou em defesa do goleiro.

Segundo tempo

Na etapa final, o Flamengo foi superior mais uma vez e ainda ampliou a vantagem. Aos 13 minutos, Weliton recebeu na entrada da área de Felipe Teresa e soltou uma bomba. O goleiro Edson Junior até tentou fazer a defesa, mas não alcançou. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Na sequência, o Rubro-Negro seguiu pressionando, empilhando chances, mas não aumentou a vantagem. O goleiro Edson fez grandes defesas e evitou que a derrota se transformasse em goleada. O São José, por sua vez, não conseguiu competir e praticamente não assustou.

