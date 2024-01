Botafogo testa biometria facial no Campeonato Carioca

Nilton Santos será palco da estreia do Botafogo no Carioca-2023 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo começa 2024 investindo em tecnologia e modernizando o Estádio Nilton Santos. Assim, a principal novidade, testada a partir do Campeonato Carioca, será o programa de reconhecimento facial da Bepass, em todas as 96 catracas do Colosso do Subúrbio, local, aliás, da estreia do time alvinegro no Estadual, na quarta-feira (17), contra o Madureira.

O clube afirma que, com a parceria, a torcida terá mais segurança e agilidade no acesso ao local das partidas do Botafogo.

“Nossa torcida bateu todos os recordes de público no último ano, estamos investindo em tecnologia de ponta para aumentar a conveniência e a facilidade para o acesso ao Estádio. Esse é mais um avanço em uma série de transformações lideradas pelo John, que estão em curso dentro no nosso planejamento estratégico. O torcedor pode esperar uma experiência cada vez mais simples e segura”, afirmou o chefe de Marketing do clube, Pedro Souto.

A ideia do Botafogo é concluir, então, os testes até o início do Campeonato Brasileiro. O Glorioso trabalha, desde 2018, com o sistema de ingresso em QR Code.

Ricardo Cadar, fundador e CEO da Bepass, ressalta, por sua vez, a importância da inovação no Nilton Santos.

“Nossa ideia é proporcionar agilidade na entrada dos torcedores, já que a leitura da face acontece em menos de três segundos, além da facilidade até porque a própria face é a entrada, não sendo necessário apresentar nenhum documento ou QRCode”, comentou.

