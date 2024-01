Athletico x Grêmio, na Copinha: escalações e arbitragem

Furacão encontra o Grêmio em Franca - (crédito: Foto: Divulgação/Copinha) Jogada10 Jogada10

Na noite desta terça-feira (16), Athletico e Grêmio se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola às 21h, no Estádio Lancha Filho, em Franca, no interior paulista. Ambas equipes chegam embaladas a esta fase de oitavas de final e tentam seguir em frente numa competição marcada por algumas zebras, como a desta segunda, quando o Aster eliminou o Palmeiras.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv (TV fechada), a partir das 20h30.

Como chega o Athletico

O Athletico chega às oitavas de final da Copinha depois de eliminar a Ponte Preta, na fase anterior, pelo placar de 2 a 1. Anteriormente, também no mata-mata, a equipe derrotou o Tanabi, mas precisou dos pênaltis para conseguir a classificação. Na primeira fase, o Furacão não passou invicto, somando duas vitórias e uma derrota. Ainda assim, é dono da maior goleada da competição até o momento: 9 a 0 em cima do Sparta (TO).

Como chega o Grêmio

Por outro lado, o Grêmio chega com 100% de aproveitamento para enfrentar o Athletico. Depois de três vitórias na fase de grupos, a equipe gaúcha derrotou o Mirassol por 4 a 1 e, posteriormente, o mineiro Coimbra, por 4 a 2. O atacante Jardiel, com oito gols, é o artilheiro isolado da competição e desponta como um dos grandes destaques individuais gerais. Caso marque mais quatro, irá empatar com Sinval, da Portuguesa de 1991, maior goleador em uma só edição do certame.

ATHLETICO x GRÊMIO

Copa São Paulo de Futebol Júnior – oitavas de final

Data e horário: 16/1/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Lancha Filho, em Franca (SP)

Árbitro: Nelson Marques da Silva (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Eduardo Augusto Borges (SP)

ATHLETICO: Filipe; Ataíde, Fábio Lucas, Marcos André e Léo Derik; Biro, Lucca, Chiqueti e Dudu; Sorriso e Walace. Técnico: Caco Espinoza.

GRÊMIO: Cássio; Igor, João Lima, Karele (Viery) e Wesley; João Araújo, Caio, Alysson, Cheron e Gustavo Nunes; Jardiel. Técnico: Airton Fagundes.

