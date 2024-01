Corinthians acerta empréstimo de Roni ao Atlético-GO

Roni fica até o fim deste ano em Goiânia - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians irá emprestar o volante Roni para o Atlético-GO. O jogador já está liberado pelo Timão e deverá chegar ainda nesta semana a Goiânia para realizar exames médicos e assinar contrato. A cessão do meio-campista ao Dragão vale por um ano. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Roni tem contrato com o Corinthians até dezembro mas, para ser emprestado ao Atlético-GO, irá renovar seu vínculo com o clube de Parque São Jorge. Entretanto, o clube ainda não divulgou os detalhes do novo acordo. O certo é que o passe fixado do atleta fica em R$ 5 milhões, valor que o Atlético terá que pagar para contratá-lo em definitivo no fim deste ano.

Dessa forma, o jovem meio-campista irá rumar a um clube que volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o clube goianiense chegou em quarto lugar na Série B e conseguiu o acesso. Assim, mesmo fora do Corinthians, seguirá tendo a possibilidade de atuar na elite, mas com mais chances de ser titular.

Aos 24 anos, Roni terá a oportunidade de encontrar um novo clube após 98 jogos e três gols com a camisa do Corinthians. Em 2023, o volante contou com 32 aparições pelo Timão. Ao longo da carreira, o jogador nascido na capital paulista defendeu apenas o clube, desde as categorias de base. Ele se tornou profissional em 2020.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.