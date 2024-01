Botafogo leva quase R$ 10 milhões em venda de cria da base no Nordeste

Volante Caio Alexandre em ação pelo Botafogo, em 2020 - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

Revelado pelas categorias de base do Botafogo, Caio Alexandre rendeu mais uma boa grana para o clube nesta segunda-feira. Afinal, o Bahia comprou o volante junto ao Fortaleza por 5 milhões de dólares (R$ 24.3 milhões), e o Glorioso ainda tinha 40% dos direitos econômicos. Ou seja, vai receber em breve R$ 9.7 milhões. Essa foi a maior negociação da história do futebol nordestino.

Em 2021, o Botafogo vendeu Caio Alexandre para o Vancouver Whitecaps, time canadense da MLS norte-americana. Na ocasião, embolsou cerca R$ 9.2 milhões. Somando com o mecanismo de solidariedade da Fifa, que é o repasse de até 5% das negociações para os clubes formadores, o Mais Tradicional já soma R$ 20 milhões com o jogador de 24 anos.

Após fazer toda a formação na base do Botafogo, Caio Alexandre subiu para os profissionais em 2019. Logo, tomou a vaga de titular e foi um dos poucos destaques na péssima campanha do Brasileirão de 2020, que rebaixou o clube.

No total, ele fez cinco gols em cinco partidas com a camisa alvinegra. Pelo Fortaleza, aliás, brilhou em 2023 com seis gols e seis assistências em 77 jogos, mesmo atuando recuado no meio de campo.

