Gil é apresentado como reforço do Santos: ‘Camisa muito pesada’

O Santos apresentou nesta terça-feira (16) o zagueiro Gil como novo reforço do clube. O defensor chega na Vila Belmiro após não renovar seu contrato com o Corinthians, onde passou boa parte de sua carreira. Contudo, o jogador mostrou que queria virar a página, garantiu estar animado em defender o Peixe e contou detalhes das negociações.

“Camisa é muito pesada. Teve o maior jogador da história e outros também que trilharam a história. Muito feliz de estar num clube dessa grandeza. Fazer de tudo para chegar nas finais, mas claro fazer de tudo para poder voltar para o Brasileirão da Série A”, disse Gil, que prosseguiu:

“Fiquei feliz com o interesse. A camisa do Santos é muito pesada. Quando recebi a ligação, conversei com as pessoas para aceitar o desafio. Poder contribuir para recolocar o Santos na Série A. Temos o desafio do Paulistão. Estamos com uma preparação forte para fazer o melhor. Conversei muito com o Giuliano para pegar as referências e foram as melhores possíveis. Isso facilitou”, completou.

Aliás, o que vem surpreendo no início de 2024 no Santos são as contratações. Afinal, o Peixe contratou 13 jogadores novos, sendo a maioria deles veteranos que estavam em fim de contrato e que chegam para dar experiência ao elenco. Algumas chegadas geraram polêmicas, mas Gil ressaltou a importância desta mescla de idades.

“Mescla importante para o começo da temporada. Com as contratações, vamos poder intercalar jogos. Com a experiência dos jogadores que chegaram é importante e temos tudo para começar bem o ano”, finalizou o zagueiro. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.