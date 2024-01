João Victor festeja chance de atuar no Vasco: ‘Um prazer vestir essa camisa’

A contratação do zagueiro João Victor pelo Vasco foi uma grande surpresa pelo alto valor e por ter sido vazada quando já estava em estágio final - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco apresentou sua primeira contratação para a temporada, o zagueiro João Victor, nesta terça-feira (16), no resort Solanas, em Punta del Este, no Uruguai. No local onde ocorre a pré-temporada da equipe, o clube já apresentou outro reforço, o defensor paraguaio Robert Rojas.

Primeiramente, João classificou como um prazer a oportunidade de atuar pelo Vasco nesta temporada.

“É um prazer vestir essa camisa, tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão foi muito boa e fui muito bem recebido pelo grupo. A comissão tem me dado total liberdade. Estou me sentindo muito bem e tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para a gente”, ressaltou o zagueiro.

Em seguida, o jogador indicou quais são seus pontos fortes em campo

“Minha principal característica é a velocidade. Isso é bom para um zagueiro, pois enfrentamos muitos atacantes rápidos. Sou um jogador que não gosta de perder, nenhum duelo, nenhuma dividida, nada”, acrescentou Victor.

Importante destacar que devido a sua velocidade, João também pode atuar como lateral-direito. A versatilidade é um ponto em comum e que chama atenção das contratações do Cruz-Maltino até aqui. O paraguaio Rojas, além de ser zagueiro, pode atuar improvisado na mesma posição e até de volante.

Já no caso do atacante David, há a possibilidade de jogar na ponta-direita, esquerda e até mais centralizado. Victor, aliás, por conta da sua agilidade, também praticava o atletismo antes de se tornar jogador profissional.

Influência de Ramón para sua chegada ao Vasco

O defensor, aliás, admitiu que Ramón Díaz ser o técnico do Cruz-Maltino influenciou para que ele fechasse com o clube. Por sinal, expôs que já teve alguns diálogos com o comandante.

“Conversei com o Ramón um pouco, sim. Ele é um técnico, assim como o Emiliano, que é aberto a receber pergunta, tira dúvida, aconselha. Fez um segundo turno espetacular com o Vasco. Tenho certeza que ele vai ensinar muita coisa para mim, por sua história no futebol”, comentou o jogador.

“Sou muito mais líder dentro de campo”

A respeito de como ele se apresenta ao Gigante depois da experiência em Portugal pelo Benfica, o zagueiro garantiu ter uma maior maturidade.

“Hoje eu sou muito mais líder dentro de campo, consigo prever algumas ações que podem acontecer em campo. Será um João Victor muito maduro, muito aguerrido, que vai dar a vida pelo clube e que vai fazer de tudo pra conquistar títulos”, assegurou João.

Vale relembrar que o Vasco desembolsou seis milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões na cotação do período) para tirá-lo do Benfica. Apesar disso, a negociação pode ter um bônus de dois milhões de euros ao clube português, graças a metas previstas em contrato. O defensor, de 25 anos, assinou por cinco anos com o Gigante.

Retorno da proximidade com Piton no Vasco

Por último, Victor frisa a amizade com o lateral-esquerdo com Piton desde os tempos da base do Corinthians. Desse modo, ele citou que seu velho companheiro também interferiu positivamente para um desfecho na negociação.

“A amizade com o Piton começou no Corinthians. Hoje ele é um dos meus melhores amigos no futebol. Frequenta minha casa. E quando surgiu a chance de vir, conversei com ele e ele disse que poderia vir de olho fechado. Disse que a torcida do Vasco é maravilhosa”, concluiu.

