Flamengo anuncia renovação de Victor Hugo

O Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira (16), a renovação de contrato de Victor Hugo. O meio-campista de 19 anos prolongou seu vínculo na Gávea até dezembro de 2028. O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais.

O clube, dessa forma, acredita na evolução e no potencial de Victor Hugo. Uma prova disso é que os dirigentes rubro-negros recusaram uma proposta de 20 milhões de euros (R$107 milhões na época) do Wolverhampton pelo meia em 2023. O jogador vem mostrando personalidade dentro de campo e faz parte dos planos do clube para os próximos anos.

Aliás, Victor Hugo já disputou 83 jogos e marcou seis gols no profissional. O meia acabou sendo muito utilizado por Dorival Júnior em 2022 e por Sampaoli em 2023. O jogador, por outro lado, ainda não conseguiu obter uma sequência expressiva com Tite.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (17), diante do Audax, às 21h30, em Manaus, pela estreia do Campeonato Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros viajam para os Estados Unidos, onde vão disputar dois amistosos de pré-temporada.

