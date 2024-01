Matheuzinho e Thiago Maia se despedem do Flamengo

Matheuzinho e Thiago Maia estão de saída do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Em negociações avançadas com Corinthians e Internacional, Matheuzinho e Thiago Maia estão de saída do Flamengo. Assim, ambos se despediram do elenco rubro-negro na manhã desta terça-feira (16), no Ninho do Urubu. A dupla não participou da atividade e sequer viaja para estreia do Carioca. A informação é do “ge”.

Passagens de Matheuzinho e Thiago Maia

Matheuzinho é revelado pelas categorias de base do Flamengo e disputou 152 jogos no profissional, mas perdeu espaço no clube em 2023. O lateral, dessa forma, acabou sendo emprestado ao Corinthians até dezembro 2024. O jogador também recebeu uma proposta de R$ 26,8 milhões do RB Bragantino, mas não se interessou pelo projeto do clube paulista.

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e teve participação direta nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O volante, por outro lado, também perdeu espaço em 2023 e acabou se tornando alvo de boa parte da torcida. O jogador, dessa forma, assinou um contrato de três anos com o Internacional. O atleta também atraiu interesse do Corinthians nesta janela de transferências.

De saída do Flamengo

Assim, Matheuzinho e Thiago Maia são aguardados em São Paulo e Porto Alegre, respectivamente. A dupla deve realizar exames médicos e assinar contrato ainda nesta semana. Os jogadores conquistaram títulos expressivos no Rio de Janeiro, mas decidiram respirar novos ares em 2024.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), diante do Audax, às 21h30, na Arena da Amazônia (Manaus), pela estreia do Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros embarcam para os Estados Unidos, onde disputam dois amistosos de pré-temporada.

