Fluminense deseja comprar mais 50% dos direitos de Arias

Fluminense quer outra parte dos direitos econômicos de Arias - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense desembolsou U$600 mil dólares (cerca de R$3 milhões na época) pela contratação de John Arias em 2021. O clube carioca atualmente conta com 50% dos direitos econômicos do colombiano. No entanto, os dirigentes tricolores desejam aumentar esta porcentagem. A informação é do “ge”.

Planos do Fluminense

Arias é um dos destaques do Fluminense e teve participação decisiva no título da Libertadores. Assim, os dirigentes tricolores lutam para conseguir o restante da porcentagem do colombiano. Apesar do interesse do clube, existe também um desejo do Patriotas, que detêm os outros 50% do jogador.

O Patriotas quer obter parte de uma futura venda de Arias e não pretende abrir mão da porcentagem do colombiano. O meia-atacante, por sinal, recebeu proposta do Zenit nesta janela de transferências, mas decidiu recusar os valores oferecidos pelo clube russo.

LEIA MAIS: Antônio Carlos fala sobre adaptação e projeta reencontro com Felipe Melo

Arias está nos planos do Fluminense para os próximos anos. Aliás, os dirigentes tricolores pretendem oferecer uma renovação de contrato e um aumento salarial ao colombiano em 2025. O vínculo do meia-atacante no clube carioca atualmente é válido até dezembro de 2026.

Com 12 gols e 17 assistências, John Arias disputou 61 jogos pelo Fluminense em 2023. O meia-atacante entrou na história do clube depois do título da Libertadores. O jogador atualmente está de férias e se reapresenta no dia 23 de janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.