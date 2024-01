Santos acerta empréstimo de Vladimir ao Guarani

Santos empresta Vladimir ao Guarani - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.) Jogada10 Jogada10

O Santos acertou o empréstimo do goleiro Vladimir que vai defender o Guarani em 2024. O arqueiro de 34 será cedido por uma temporada ao Bugre, com a opção da extensão do vínculo por mais um ano. Ele deve ajudar o time de Campinas na disputa do Paulistão e da série B do Brasileiro.

No acordo, ficou acertado que o Guarani arcará com boa parte do salário do goleiro. Aliás, o Bugre buscava um goleiro experiente, após o titular, Pegorari, sofrer uma fratura na fíbula da perna direita. Ele deve ficar cinco meses afastado. No novo clube, Vladimir vai disputar a posição com Douglas Borges, campeão da Série B com o Botafogo em 2021.

Vladimir passou boa parte da carreira no Santos, mas sempre como reserva. Entretanto, após passagem pelo Avaí, em 2021, retornou ao Peixe em 2022 para ser reserva imediato de João Paulo. Contudo, além de poucas oportunidades, não conseguiu ter um bom desempenho quando acionado.

Na última temporada, o goleiro disputou cinco partidas e sofreu 16 gols. Além disso, ele ficou marcado por ter sido titular na derrota do Peixe por 7 a 1 para o Inter, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas partidas, Vladimir deixou de estar na lista de relacionados para os jogos, muito por conta da pressão da torcida. Neste ano, ele se tornou um dos jogadores que acabaram colocados no grupo 2, de atletas. Estes não fazem parte dos planos do clube e estão na lista de negociáveis. Aliás, ele ainda tem contrato até dezembro de 2025 com o Alvinegro Praiano.

