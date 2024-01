Barboza não teme centroavantes rivais e fala com perfil de líder

Barboza chega para substituor Cuesta. Mesmo estilo? - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Zagueiro do Botafogo, Barboza deixou claro que pode assumir o papel de líder do elenco alvinegro. Nesta terça-feira (16), o defensor argentino foi apresentado como novo reforço do Glorioso. Em suas primeiras palavras, demonstrou firmeza e convicção naquilo que pode contribuir com a equipe dentro e fora de campo.

“Sou ambicioso e um jogador de muita personalidade. Não tolero perder nada. Desde um jogo entre amigos até as partidas oficiais. Quero ganhar tudo. Venho ajudar com minha personalidade e liderança, para fazer história no Botafogo e retribuir a confiança que o clube depositou em mim”, afirmou o xerife.

Agora, no Rio de Janeiro, Barboza enfrentará Vegetti (Vasco), Cano (Fluminense) e Pedro (Flamengo). O trio não mete medo no argentino.

“Já marquei muitos atacantes de alta hierarquia, como, por exemplo, Hulk, do Atlético Mineiro. Tenho minhas armas contra eles”, disse o ex-jogador do Libertad (PAR).

Em seguida, Barboza descreveu seu estilo de jogo. O hermano já avisou: não é adepto do tradicionalíssimo jargão “bola para o mato que o jogo é de campeonato”.

“Desde pequeno, me ensinaram a cuidar bem da bola. Assim, gosto de sair jogando, com passes que quebram as entrelinhas. Não gosto de dar chutão. Não sou o mais rápido do mundo, mas tenho minhas manhas para superar esta deficiência. Nos últimos anos, também melhorei no jogo aéreo e fiz seis gols em 2023.

