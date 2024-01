Corinthians x CRB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h45

Nesta terça-feira (16/1), às 18h30, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, o Corinthians enfrenta o CRB pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão chega nesta fase após bater o Atlético Goianiense por 4 a 1 e ganhar moral na competição. O time de Alagoas eliminou o Fortaleza por 1 a 0. Aliás, quem avançar pega o vencedor de Ituano e América-MG. E este jogo decisivo terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura se inicia com um pré-jogo que te deixa bem informado sobre tudo o que vai rolar. Com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.