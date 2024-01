Grêmio não desiste de lateral do Santos e vai subir proposta

Felipe Jonatan deverá estrear contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulisata, sábado (20) - (crédito: Foto: Ivan Storti / Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Grêmio ainda não desistiu de contratar Felipe Jonatan, lateral-esquerdo do Santos, de 25 anos. Embora o Peixe tenha recusado uma oferta, os gaúchos, porém, não jogaram a toalha pelo atleta. A primeira proposta está na casa de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

O Santos analisou dois aspectos para recusar a investida. O clube, porém, estuda contar com o lateral no Campeonato Paulista e na Série B do Brasileiro. O lateral-esquerdo, assim, deverá ser titular na estreia na competição local contra o Botafogo-SP, no próximo sábado (20).

Outro aspecto que provavelmente vai dificultar a transação é o valor oferecido pelo Grêmio. A direção do Santos considerou baixa a quantia oferecida. Os dirigentes gaúchos, no entanto, pretendem subir o valor da proposta para seduzir a turma do Alvinegro. E, assim, contar com o jogador.

Felipe Jonatan esteve no radar do Fortaleza no fim de 2023. No entanto, o coordenador de futebol do Santos, Alexandre Gallo, encerrou as negociações com o Tricolor cearense. Os valores oferecidos também ficaram abaixo do que o Peixe tem em mente na negociação.

Carille quer contar com o lateral

O lateral-esquerdo está na lista de jogadores do técnico santista, Fábio Carille. Ele ainda conta com Jorge e Kevyson para a posição. Em abril do ano passado, porém, Felipe Jonatan rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e perdeu o restante da temporada.

Felipe Jonatan chegou ao Santos no início do ano de 2019. Ele disputou a lateral esquerda com Jorge, que estava emprestado pelo Monaco, da França. Em 2020, entretanto, ganhou a posição de titular. No Peixe disputou 196 jogos e marcou seis gols. Em 2023 atuou pouco em razão da lesão. Foram apenas nove partidas e uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.