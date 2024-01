Ramon analisa período de treinos da Seleção Pré-Olímpica: ‘Confiança no trabalho’

Ramon Menezes falou sobre os treinamentos na Granja Comary e na confiança no trabalho da Seleção Pré-Olímpica - (crédito: - Foto: PAU BARRENA/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Seleção Pré-Olímpica finalizou o período de preparação na Granja Comary, nesta terça-feira (16). Assim, o elenco brasileiro irá embarcar, nesta quarta-feira (17), para a Venezuela na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Em entrevista coletiva, o técnico Ramon Menezes realizou um balanço sobre os treinamentos.

“Quando eu cheguei aqui, disse a eles que estava à frente de uma geração muito promissora e que um dos nossos desafios era incutir na mente desses atletas a competitividade. Os treinos foram bons nesse sentido, e o tempo também foi propício para fazermos algumas alterações. O importante é que estamos indo para a Venezuela, e todos aqui já sabem o que fazer e como fazer”, destacou o técnico ao site oficial da CBF.

No ano passado, esse grupo conquistou o Pan-Americano, algo que não acontecia há 36 anos. Assim, com o Pré-Olímpico no horizonte, o comandante destacou a importância da vaga. Vale lembrar que a Seleção Brasileira é a atual bicampeã olímpica e quer trazer mais uma medalha para o país.

“Vestir a camisa da seleção brasileira já é uma grande responsabilidade, já é uma pressão. Estamos com uma confiança muito grande no trabalho. O Brasil, nas duas edições do pré-olímpico, não conseguiu ser campeão, mas conseguiu a vaga. Então, é passo a passo, é uma competição muito importante e muito difícil.”

Calendário do Brasil no Pré-Olímpico

Na primeira fase da competição, o Brasil compõe o grupo A, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A Seleção estreia no dia 23, contra a Bolívia. Depois enfrenta a Colômbia, no dia 26. O terceiro adversário será o Equador no dia 29. Finaliza a fase de grupos jogando com os anfitriões em 1 de fevereiro. Todas as partidas dessa etapa serão em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte.

“A gente vai tentar transmitir de todas as maneiras o que é o jogo de futebol brasileiro, o espírito e a atitude, a entrega da alma, como sempre foi nas últimas competições.”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.