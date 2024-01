Novo patrocinador do Carioca, Fatal Model fala em ‘educar sobre mercado de acompanhantes’

Site de acompanhantes vai patrocinar o Campeonato Carioca 2024 - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Campeonato Carioca 2024 tem novo patrocinador. O site de acompanhantes Fatal Model anunciou a parceria pelo torneio estadual do Rio de Janeiro.

O acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) garante ao site exposição em placas e realização de ações nos estádios durante as partidas. Em outubro de 2023, a empresa já tinha feito ativações na praia de Copacabana e agora amplia a atuação no estado.

Aliás, pelo lado da Fatal Model teve muita comemoração. Além do Carioca, o site está com seis contratos de patrocínio e esteve com o maior número de clubes na Série B de 2023. Vale lembrar que recentemente, o site ampliou sua parceria com o Vitória, após o sucesso na Série B de 2023. A porta-voz da empresa, Nina Sag, garantiu que o objetivo é claro de esclarecer sobre o serviço de acompanhantes.

“Esses investimentos no esporte nos ajudam com o objetivo de educar a sociedade sobre o mercado de acompanhante. Nossa luta é para que os profissionais possam ser mais respeitados e que tenham segurança e dignidade para exercer a profissão. O futebol é uma paixão nacional que traz visibilidade para que nossa causa seja cada vez mais debatida, algo que é necessário”, salientou.

O site Fatal Model é atualmente a principal plataforma de acompanhantes do Brasil, com mais de 26 milhões de usuários. O objetivo da empresa é levar dignidade e respeito ao mercado de acompanhantes. Em 2020, o site registrou mais de 275 milhões de acessos.

