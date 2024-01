Flamengo embarca para Manaus para a estreia no Campeonato Carioca

Flamengo viaja para Manaus com força máxima para estreia do Carioca - (crédito: - Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo embarcou para Manaus, onde fará seu primeiro jogo neste ano, na estreia no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro mede forças com o Audax, na Arena da Amazônia. Na sequência, os principais jogadores do elenco viajam para os Estados Unidos, quando darão sequência à pré-temporada. Por lá, o grupo fará dois amistosos, contra Philadelphia Union e Orlando City.

Entre os jogadores que viajaram, está De La Cruz, único reforço do clube carioca na temporada, até o momento. No entanto, o uruguaio não poderá atuar, visto que asó foi regularizado nesta terça-feira (16).

Por outro lado, Matheus Cunha retornará ao Rio de Janeiro depois do duelo com o Audax. Nesse sentido, o goleiro ficará com o time para a disputa dos dois jogos da equipe alternativa, contra Nova Iguaçu e Portuguesa.

Por fim, os jovens Caio Barone, Léo Nanetti, Carbone, Luís Aucélio e Pedro Leão, também conhecido como Pedrinho, completaram a lista.

Goleiros: Agustín Rossi, Matheus Cunha, Caio Barone e Léo Nanetti;

Zagueiros: Cleiton, David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Carbone;

Laterais: Varela, Wesley e Ayrton Lucas;

Volantes: Allan, Erick Pulgar, Gerson, Igor Jesus e Luís Aucélio;

Meio-campistas: Arrascaeta, De La Cruz, Victor Hugo e Matheus Gonçalves;

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabigol, Luiz Araújo, Pedro e Pedro Leão.