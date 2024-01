De La Cruz é regularizado, mas só deve estrear na quinta rodada do Carioca

De La Cruz deve estrear pela Flamengo somente no dia 31 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa - (crédito: - Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Único reforço do Flamengo na temporada, De La Cruz foi regularizado nesta terça-feira (16). Nesse sentido, o nome do uruguaio apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Por outro lado, o meio-campista não tem condições de atuar na estreia da equipe pelo Carioca, contra o Audax, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), em Manaus.

Para atuar na estreia, o Rubro-Negro deveria ter regularizado o jogador em 10 de janeiro, cinco dias úteis antes do início da competição estadual. No entanto, como a janela de transferência só abriu no dia 11, tornou-se inviável a estreia já nesta quarta-feira (17).

Dessa forma, os primeiros jogos de De La Cruz devem acontecer fora do Brasil. Após a estreia pelo Carioca, grande parte do elenco viaja para o Estados Unidos, onde fará dois amistosos, contra Philadelphia Union e Orlando City nos dias 21 e 27 de janeiro respectivamente.

Os amistosos inviabilizarão a presença do uruguaio nas partidas contra Nova Iguaçu e Portuguesa, também pelo Estadual. Diante disso, o atleta, de 26 anos, deve fazer sua estreia (primeira partida oficial) contra o Sampaio Corrêa, dia 31 de janeiro, em Belém.

