Nino desembarca para se apresentar ao Zenit, da Rússia

Nino é grande reforça para a zaga do Zenit nesta temporada - Foto: Divulgação / Zenit - (crédito: Foto: Divulgação / Zenit) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Nino, ex-Fluminense, desembarcou em Abu Dhabi nesta terça-feira (16) para se apresentar ao Zenit, clube russo que realiza uma intertemporada nos Emirados Árabes Unidos. A chegada do brasileiro foi registrada nas redes sociais do clube.

Nino, que conquistou a última Libertadores e recebeu convocações recentes para a Seleção Brasileira, comentou sobre a transferência para o futebol europeu e mostrou motivação para encarar esta nova fase da carreira.

“Estou focado na oportunidade de jogar pelo Zenit, um clube bastante reconhecido no Brasil, pelo sucesso de brasileiros que passaram e ainda atuam lá. Além disso, será a oportunidade de conhecer uma nova cultura e me desenvolver no futebol europeu. Mas, é o início de uma nova fase na minha carreira. Espero que seja bem sucedida”, disse o zagueiro.

Fluminense encaminha renovação do atacante Kauã Elias

Mas não deixe de ler: novo patrocinador do Carioca, Fatal Model fala em ‘educar sobre mercado de acompanhantes’

Por fim, o próximo compromisso do Zenit no Campeonato Russo está marcado para o início de março, no clássico com o Spartak Moscou. Enquanto isso, em fevereiro, a equipe participará de um torneio amistoso, que contará com a participação da equipe sub-20 do Santos, Al-Duhail, do Qatar, e Shanghai Shenhua, da China.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook