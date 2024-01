Ramon promove três mudanças no último treino da Seleção pré-olímpica

Gabriel Pec foi titular no último coletivo da SEleção Pré-Olímpica na Granja - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

No último treino da Seleção Pré-Olímpica, na Granja Comary, Ramon Menezes promoveu três mudanças no time titular. Entre elas estão as entradas de Alexsander, Marlon Gomes e Gabriel Pec nos lugares de Kaiki Bruno, Khellven e Maurício, respectivamente. Nesta quarta-feira (17), o elenco viaja para a Venezuela, onde tenta uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

O início dos trabalhos aconteceu no dia 8, em Teresópolis. Desde então, o Brasil mediu forças com o Boavista, do Rio de Janeiro, e venceu por 2 a 1, com gols de Marlon Gomes e Bruno Gomes. Naquela ocasião, Ramon levou a campo a seguinte escalação: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Ao longo deste período, o comandante trabalhou mais de uma formação e buscou alternativas. No coletivo desta terça-feira (16), Giovane fez o gol do primeiro tempo. Em seguida, na etapa final, Ramon optou por Giovane, Maurício e Guilherme Biro mais adiantados, Kaiki Bruno e Khellven nas laterais, e Luan Patrick na zaga.

Endrick estufou a rede em duas oportunidades. O atacante quase marcou um hat-trick, mas Giovane tocou na bola antes dela entrar no gol. No fim, Marquinhos deixou o campo depois de sentir o tornozelo direito num lance perto da linha de fundo.

Embarque para a Venezuela e calendário

Os jogadores e a comissão técnica deixarão a sede da CBF e viajarão para São Paulo. O elenco, portanto, dorme em Guarulhos, nesta terça-feira (16) e voa para Caracas, capital da Venezuela, no início da manhã desta quarta-feira (17).

Na primeira fase da competição, o Brasil compõe o grupo A, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A Seleção estreia no dia 23, contra a Bolívia. Depois enfrenta a Colômbia, no dia 26. O terceiro adversário será o Equador no dia 29. Por fim, encerra a fase de grupos jogando com os anfitriões em 1 de fevereiro. Todas as partidas dessa etapa serão em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte.

Jogos da seleção pré-olímpica na primeira fase

23/1 – Bolívia x Brasil – 17h (horário de Brasília)

26/1 – Brasil x Colômbia – 20h

29/1 – Brasil x Equador – 17h

1/2 – Venezuela – Brasil – 20h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.