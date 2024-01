Bristol, da Segundona, elimina West Ham da Copa da Inglaterra

George Tanner (à direita, de vermelho) evita o perigo para seu time, chegando antes de Mavropanos, do West Ham - (crédito: Foto: Adrian Dennis / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Os londrinos do West Ham visitaram o Bristol nesta terça-feira (16/1) pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Se deram mal. Com desfalques de peso no setor ofensivo (incluindo Lucas Paquetá), jogaram no acanhado Estádio Ashton Gate (21.500 lugares) e perderam por 1 a 0, gol de Conway logo no início. Assim, estão eliminados do torneio mais antigo do futebol mundial. A torcida do Bristol, que é apenas o 14º colocado da Segundona inglesa, fez muita festa após o grande resultado contra um time de elite.

Estre jogo foi um replay. Afinal, os times se enfrentaram em Londres e empataram, 1 a 1. Pelo regulamento da Copa da Inglaterra, igualdade no jogo único obriga a ter uma volta, na casa do time que foi visitante na ida. Naquela partida, Bowen fez o gol dos Hammers e o mesmo Conway, garoto de 21 anos que decidiu a partida desta terça, empatou.

Para se ter ideia, os três principais jogadores de ataque do West Ham estavam fora de combate. O apoiador brasileiro Paquetá, com lesão na panturilha (só volta em março), e os atacantes Michail Antonio, com lesão no joelho direito (só retorna no fim de fevereiro) e o ganense Kudus, com a sua seleção na Copa Africana (só retorna em fevereiro).

Gol relâmpago do Bristol

O West Ham teve uma surpresa. Afinal, logo aos três minutos, o Bristol chegou ao gol. O lateral-esquerdo grego Mavropanos atrasou mal a bola para Fabianski. Mas muito fraco. Assim, Conway chegou primeiro que o arqueiro, o driblou e tocou para o gol vazio. E 0 Bristol quase ampliou, de novo com Conway. Aos 46, em finalização para grande defesa de Fabianski.

West Ham em cima

No segundo tempo, o West Ham, mesmo com um a menos (Banhrama levou vermelho aos seis minuitos) foi bem mais ativo no ataque. Soucek só não empatou por causa de uma grande defesa de O’Leary. Mas o Bristol também assustava. O goleiro Fabianski teve de se virar para evitar o que seria o segundo gol do time da casa, em chute de Wells. Nos dez minutos finais, os londrinos ficaram em cima. Mas sem sucesso. Fim de jogo e festa em Bristol

