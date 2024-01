Candangão 2024: Capital x Gama será com torcida única neste domingo

Capital se apresentará pela primeira vez em casa no domingo: o time teve a melhor média de público do Candangão em 2023 - (crédito: Divulgação/Capital) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A principal partida do Campeonato do Distrito Federal no domingo terá torcida única. Essa é a determinação da Polícia Militar para o duelo entre Capital e Gama, às 15h30. no Estádio Juscelino Kubitschek, no Paranoá, pela segunda rodada do Candangão. O laudo autorizou presença apenas da torcida mandante no duelo.

"Atenção, devido a laudo da PMDF, no confronto da segunda rodada do Candangão 2024, será permitido acesso apenas da torcida do Capital. Não teremos acesso para torcida visitante!", diz o comunicado do clube nas redes sociais.

O estádio tem capacidade para 8 mil pessoal de acordo com cadastro na Secretaria de Esporte. O melhor público do Capital em casa na temporada passada foi 3.082 pagantes no duelo com o Brasiliense. A partida em casa contra o Gama teve 2.510 torcedores em 2023.

Dono da casa na partida do fim de semana, o Capital teve a melhor média de público no ano passado. O time teve 1.875 pagantes por partida em casa. Mais que o triplo do Gama, que na temporada passada ainda não contava com o Bezerrão. No fim de semana passado, o time alviverde levou 5.316 pagantes ao estádio na vitória por 2 x 0 contra o Planaltina.

"Respeitamos as instituições e seguimos o laudo da PMDF. Vamos continuar promovendo melhorias no JK para poder receber os torcedores com conforto e segurança exigidos pelos órgãos responsáveis", disse ao Correio o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves.

A quatro dias da partida, a diretoria do Gama ainda tem esperança de mudança. "Recebemos a informação de que o estádio não tem o laudo (para receber duas torcidas). Estamos verificando se é possível uma nova vistoria no estádio para emissão de novo laudo", disse ao Correio o presidente alviverde Wendel Lopes.