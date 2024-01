Everton x Crystal Palace: escalações e onde assistir

Jogadores do Everton durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Everton - (crédito: Foto: Divulgação/Everton) Jogada10 Jogada10

Jogo decisivo na Copa da Inglaterra. Nesta quarta-feira (17), Everton e Crystal Palace se enfrentam às 16h45, em partida válida pela terceira rodada da competição. Após um empate sem gols no primeiro duelo, apenas uma vitória garante a sequência dos times na competição, enquanto um novo empate leva o jogo para os pênaltis.

Como chega o Everton

O principal objetivo do Everton na temporada é evitar o rebaixamento na Premier League. A equipe é a primeira fora da zona e precisa se recuperar na competição nacional. No entanto, a permanência na Copa da Inglaterra pode embalar o time comandado pelo técnico Sean Dyche e a equipe vai buscar a vitória diante de seus torcedores no Goodison Park.

Além disso, a boa notícia para os donos da casa é que o atacante Calvert-Lewin retorna de suspensão e estará à disposição para o duelo desta quarta-feira. Por outro lado, as baixas ficam por conta das lesões de Dele Alli e Ashley Young, enquanto Idrissa Gueye está a serviço da seleção de Senegal na Copa Africana de Nações.

Como chega o Crystal Palace

Embora o Crystal Palace esteja em uma situação mais confortável na tabela da Premier League, o objetivo do clube londrino na temporada também é permanecer na elite do futebol inglês.

Mas, o técnico Roy Hodgson terá que enfrentar uma série de desfalques nesta quarta. Rob Holding, Sam Johnstone, Michael Olise, Cheick Doucoure, Joel Ward e Jesurun Rak-Sakyi, todos lesionados, estão fora do duelo contra o time de Liverpool.

Everton x Crystal Palace

Terceira rodada da Copa da Inglaterra

Data e horário: quarta-feira, 17/01/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)

Everton: Virginia; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, André Gomes, McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Lerma, Richards, Hughes; Eze, Mateta, Schlupp. Técnico: Roy Hodgson

Árbitro: Tony Harrington

VAR: Simon Hooper

Onde assistir: Star+

