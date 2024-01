Brax fecha acordo para direitos de transmissão do Gauchão

Acordo de transmissão do Gauchão vale por dois anos - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Jogada10 Jogada10

A Brax Sports e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) fecharam um acordo pelos direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho pelos próximos dois anos. A Brax costurou uma negociação com o Grupo RBS e a TV Globo. Dessa forma, todos os jogos da competição terão transmissão ao vivo por TV aberta, plataformas digitais ou streaming.

A Brax já é parceira comercial do Campeonato Carioca e acertou os direitos de transmissão do Estadual com a Band, a partir de 2023. Para este ano, a empresa estende seu alcance para o Gauchão, em acordo válido até 2025. Bruno Rodrigues, um dos sócios da Braz, comentou o acerto.

“O Gauchão é um campeonato especial. Um produto de alto nível, estratégico para a Brax, que se consolida, ainda mais, no mercado de direitos de transmissão. Será mais uma parceria de sucesso”, disse Bruno, cujo otimismo foi compartilhado por Luciano Hoscman, presidente da FGF:

“A parceria entre a Federação Gaúcha e a Brax representa a fusão de duas grandes marcas. Certamente comprova a força e relevância do futebol gaúcho no cenário nacional”.

