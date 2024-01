Atlético-MG faz proposta por Luís Henrique, do Olympique de Marselha

Luís Henrique defende o Botafogo na última temporada e interessa ao Atlético-MG - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O Atlético-MG segue ativo no mercado, na busca por um atacante, que atue pelo lado do campo. Nesse sentido, o Galo formalizou uma proposta para adquirir os direitos econômicos de Luís Henrique, que atualmente pertence ao Olympique de Marselha, da França. Vale lembrar que o jogador defendeu as cores do Botafogo, clube que o revelou, na última temporada, por empréstimo.

No momento, ambos os lados buscam chegar a um denominador comum. Contudo, ainda não houve uma resposta concreta sobre a proposta apresentada. O atacante tem contrato com o clube francês até junho de 2025.

Dois fatores chamam a atenção da diretoria atleticana. As funções que Luís Henrique exerce dentro de campo e sua idade. O atleta tem apenas 22 anos e um viés de crescimento, que interessa ao Galo.

A idade, aliás, foi um dos fatores que contribuíram para que o Atlético-MG não avançasse na negociação para repatriar Bernard, que está em fim de contrato na Grécia. O jogador, que participou da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, sob o comando de Felipão, tem 31 anos e atualmente joga como meia.

O atacante foi revelado nas categorias de base do Botafogo e vendido ao Olympique no ano de 2020, após somente 21 jogos como profissional. Em 2022, voltou ao Glorioso por empréstimo, seguindo até o final de 2023. Com a perda do título brasileiro, o jovem foi um dos alvos de reclamação da torcida e não permaneceu para a temporada de 2024. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.