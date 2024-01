Corinthians goleia CRB! Que venha as quartas de final da Copinha

O Timão deitou e rolou em cima do CRB e vai às quartas da Copinha - (crédito: Foto: Pedro Zacchi/Agência Paulistão) Jogada10 Jogada10

Com grande atuação coletiva, o Corinthians goleou o CRB por 6 a 0, no Bento de Abreu, em Marília, nesta terça-feira (16/1). Dessa forma, se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo. O Timão foi muito eficaz no primeiro tempo, quando fez cinco gols. Na etapa final, seguiu em cima. Mas só balançou a rede mais uma vez. Os gols foram de Léo Maná (de pênalti), Higor, Pedrinho, Ryan (de pênalti), Wallace, contra, e Kayke.

Nas quartas de final, o Corinthians enfrentará o vencedor de Ituano x América-MG, que ainda jogam na noite desta terça-feira. Dessa forma, o Timão sgue sonhando com seu 11º título na Copinha (é o maior campeão).

Corinthians mete 5 a 0 no 1º tempo

Leo Maná fez boa jogada e lançou Pedrinho. Este tocou para Arthur Souza, que foi derrubado por Baranha. Pênalti que Maná cobrou no canto esquerdo de Pablo para fazer 1 a 0. O CRB buscou o ataque e arriscou finalizações, mas os lances de perigo eram do Timão e, aos 20, Higor fez boa jogada individual pela direita e cruzou. Ruy tentou cortar e quase fez contra. Contudo, aos 32, o Timão ampliou. Kayke cruzou e Higor pegou de primeira, sem deixar a bola quicar. Belíssimo gol.

Aí ficou fácil. Aos 39, Pedrinho recebeu de Higor na entrada da área. O camisa 10 ajeitou e, antes da bola cair, chutou com categoria no canto direito de Pablo. 3 a 0 para o Timão. O CRB se descontrolou. Nem parecia o time que eliminou o Fortaleza na rodada passada. Já no lance seguinte, Arthur Sousa sofreu pênalti de Wallace. Ryan bateu e marcou o quarto gol. E nos acréscimos, Wallace foi tentar cortar e fez contra. Enfim, com 5 a 0 ainda no primeiro tempo, o Corinthians já festejava a passagem às quartas por conta.

Mas uma curiosidade: tanto CRB quanto Corinthians deram oito chutes a gol na primeira etapa. Porém, a eficácia do Timão foi total Cinco na rede. Nenhuma dos alagoanos.

Segundo tempo

Os times vieram com três mudanças, cada. O CRB tentando evitar mal maior. O Timão para poupar, pois vair ter jogo pelas quartas em poucas horas. Mas teve bola na rede. Aos oito, Lucas vacilou e perdeu a bola para Leo Maná perto da área. O lateral-direito tocou para o chute de Arthur que Pablo defendeu parcialmente e Kayke ampliou para 6 a 0. E só não saiu mais gols por causa de boas defesas de Pablo. Os alagoanos, bem apagados no segundo tempo, tiveram apenas uma chance em bola parada.

CORINTHIANS 6X0 CRB

Oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores

Data: 16/1/2024

Local: Estádio Bento de Abreu, Marília (SP)

CORINTHIANS: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca (Thomas Agustín, Intervalo), Renato e Vitor Meer (Kaio, Intervalo); Breno Bidon (Bahia, 18’/2ºT), Ryan (Thomas Lisboa, Intervalo) e Pedrinho; Kayke (Guilherme Hemrique, 12’/2ºT), Higor e Arthur Sousa (Jonathan 25’/2ºT). Técnico: Danilo.

CRB: Pablo; David (Cauã Magno, Intervalo), Wallace (Saymon, 39’/2ºT), Ruy e Erick (Willyam, 32’/2ºT); Baranha, Lucas Kallyel e Douglas (Maranhão, Intervalo); Rodrigo, Carlisson (Hyago, 32’/2ºT) e Cristian (Fabrício, Intervalo). Técnico: Otávio Augusto.

Gols: Leo Maná, pênalti, 10’/1ºT (1-0); Higor, 32’/2ºT (2-0); Pedrinho, 39’/2ºT (3-0); Ryan, de pênalti, 41’/1ºT (4-0); Wallace, contra, 48’/1ºT (5-0); Kayke, 8’/2ºT (6-0)

Árbitro: Rogério Fernando Alves Junior

Auxiliares: Samuel Augusto Vieira Paião e Felipe Camargo Moraes

Cartões amarelos: Wallace, Lyucas Kallyel, Ruy (CRB)

