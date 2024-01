Flamengo x Audax-RJ: onde assistir e escalações

Flamengo encerra preparação para estreia do Carioca - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após nove dias de preparação, é hora do Flamengo disputar seu primeiro compromisso oficial em 2024. Assim, os jogadores rubro-negros viajam até Manaus e entram em campo nesta quarta-feira (17), diante do Audax-RJ, às 21h30, na Arena da Amazônia, pela estreia do Campeonato Carioca.

Onde assistir

A Band e Bansports transmitem o jogo entre Flamengo e Audax.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega com força máxima para estreia do Campeonato Carioca. No entanto, De La Cruz, primeiro reforço de 2024, não conseguiu se inscrever no prazo determinado e está fora da primeira rodada do Estadual. Em negociações avançadas com outros clubes brasileiros, Matheuzinho e Thiago Maia estão de saída do clube e não participam da partida desta quarta-feira (16).

Aliás, Tite comandou uma atividade na manhã desta terça-feira (16) e treinou com quase os mesmos titulares da última rodada do Brasileirão. A única mudança ficou por conta da entrada de Léo Pereira no lugar de Pablo. No treino, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro foram mantidos no ataque. Portanto, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique seguem como opções no banco de reservas.

Como chega o Audax

O Audax perdeu quatro dos últimos cinco jogos e, dessa forma, chega abalado para estreia do Campeonato Carioca. No entanto, Tuca Guimarães vem com força máxima em Manaus e busca surpreender os jogadores rubro-negros nesta quarta-feira (17). A expectativa fica por conta de Tavinho, meia-atacante que é uma das principais contratações do clube para 2024.

FLAMENGO X AUDAX

Primeira rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 16/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

AUDAX: Anderson Max; Igor Silva, João Victor, Matheus Carioca e Paulo Victor; Miticov, Romarinho, Jackson Caucaia e Tavinho; Ítalo e Clisman. Técnico: Tuca Guimarães

